Edu e Celeste ganham nova aliada inesperada em 'Garota do Momento'

No capítulo de quarta-feira (15), da novela "Garota do Momento" (Globo), Maristela e Juliano se desesperam. Basílio tem a chance de se redimir com Beatriz.

Renê flerta com Ana Maria. Basílio pede perdão a Beto. Ulisses pede que Vinícius deixe o boliche. Alfredo e Anita sofrem.

Edu pede que Anita deixe que ele namore Celeste às escondidas. Juliano vela o sono de Clarice. Carmem chega ao Rio de Janeiro.

Raimundo vê Celeste beijando Edu. Celeste pede para morar com Teresa. Nelson volta para casa. Maristela e Juliano fazem uma contraproposta para Zélia.