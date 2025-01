Edilberto, do BBB 25, se surpreende com idade de Belo: 'Cinquenta anos?'

Belo voltou a ser assunto no BBB 25 nesta terça-feira (14). Gracyanne Barbosa, ex-mulher do pagodeiro, conversou sobre ele com Edilberto e sua filha, Raissa.

O que aconteceu

Enquanto estava na parte externa da casa, Gracy falou sobre a família do ex. Ela comentou que ele já é pai, e inclusive avô. "O Belo teve filho super cedo, o filho dele teve filho cedo. Porque o Belo é avô, né?! Ele tem quatro netos".

A afirmação pegou Edilberto de surpresa. "O Belo já é avô?", perguntou, atônito. Tracy confirmou a informação, e disse que as netas do cantor já são, inclusive, adolescentes. "Ele tem 50 anos".

Edilberto seguiu chocado. "Quem tem 50 anos? Não tem não, Gracyanne. Você se enganou. 50 anos tem o Belo? Você está enganada.

O filho mais velho de Belo tem 33 anos. Paulo Arthur é o primogênito O cantor também é pai de Paula, de 33, Ingrid, de 26, e Isadora, 24. O pagodeiro tem quatro netos.

