Guilherme e Joselma vão dormir fora da casa no BBB 25 após dinâmica

As 12 duplas do BBB 25 (Globo) participaram de um jogo no programa ao vivo de terça-feira (14): eles deveriam escolher uma dupla que estava no time dele e duas duplas que queriam ver fora do jogo.

O que aconteceu

Com 4 votos, Marcelo e Arleane, Guilherme e Joselma, Diego e Daniele e Aline e Vinícius foram as duplas mais apontadas para sair do jogo.

As duplas favoritas, Camilla e Thamiris e João Pedro e João Gabriel, desempataram. Eles escolheram em consenso Guilherme e Joselma para uma consequência: dormir fora da casa.

Confira como cada dupla votou:

Edilberto e Raissa:

Joga no Time: Marcelo e Arleane

Querem Fora: Vinícius e Aline; Camilla e Thamiris

Aline e Vinícius

Joga no Time: Gracyanne e Giovanna

Querem Fora: Edilberto e Raissa; Marcelo e Arleane

Diego e Daniele

Joga no Time: Aline e Vinícius

Querem Fora: Marcelo e Arleane; Eva e Renata

Eva e Renata

Joga no Time: João Pedro e João Gabriel

Querem Fora: Diego e Daniele; Guilherme e Joselma

Vitória e Mateus

Joga no Time: Camilla e Thamiris

Querem Fora: Arleane e Marcelo; Guilherme e Joselma

João Pedro e João Gabriel

Joga no Time: Maike e Gabriel

Querem Fora: Aline e Vinícius; Mateus e Vitória

Gracyanne e Giovanna

Joga no Time: Camilla e Thamiris

Querem Fora: Guilherme e Joselma; Marcelo e Arleane

Camilla e Thamiris

Joga no Time: Gracyanne e Giovanna

Querem Fora: Eva e Renata; Edilberto e Raissa

Marcelo e Arleane

Joga no Time: Edilberto e Raissa

Querem Fora: Vinícius e Aline; Daniele e Diego

Diogo e Vilma

Joga no Time: João Pedro e João Gabriel

Querem Fora: Vinícius e Aline; Daniele e Diego

Maike e Gabriel

Joga no Time: João Pedro e João Gabriel

Querem Fora: Vinícius e Aline; Daniele e Diego

Guilherme e Joselma

Joga no Time: Camilla e Thamiris

Querem Fora: Eva e Renata; Mateus e Vitória