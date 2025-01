Documentário sobre Davi supera 'Emilia Pérez', favorito ao Oscar; entenda

O principal rival de "Ainda estou aqui" no Oscar 2024 na disputa de melhor filme internacional, "Emilia Pérez" virou assunto nos últimos dias.

O que aconteceu

O musical francês premiado em Cannes é uma das produções mais bem avaliadas do momento, porém, também, uma das mais criticadas. As críticas se deram por parte da representação do México na trama.

Um dos questionamentos é sobre a representação da protagonista, a atriz espanhola Karla Sofía Gascón, 52, que teria elementos de transfobia. Em meio à discussão, a avaliação do longa em redes cinéfilas como o Letterboxd e o IMdB está dividida.

No momento, o filme tem avaliação média de 2,6 estrelas (entre cinco) no Letterboxd. Entre os brasileiros, memes viralizaram, apontando para o fato de que a nota é inferior a do documentário "Davi — Um cara comum da Bahia", de Davi Britto, 22, campeão do BBB 23 (Globo), com média de 3,6 estrelas.

O filme "Emilia Pérez" estreia no Brasil no próximo dia 6 de fevereiro. A Paris Filmes anunciou que o diretor Jacques Audiard e a atriz Karla Sofía Gascón visitarão São Paulo para promover a produção.