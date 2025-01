Tadeu coroa Eva e Renata vencedoras da 1ª prova do BBB 25; dupla está imune

Vencedoras da primeira prova do BBB 25 (Globo), Eva e Renata foram coroadas por Tadeu Schmidt no programa ao vivo de terça-feira (14).

O que aconteceu

O apresentador conversou com o elenco e parabenizou a dupla. "Onde estão minhas bailarinas imunizadas? Parabéns Eva e Renata. Venceram a primeira prova do BBB 25 juntas. Levaram imunidade e R$ 10 mil em compras."

Elas estão imunes e não poderão ser indicadas ao 1º Paredão da temporada. Eva e Renata ficaram 6h14 na prova.

Nesta primeira fase, o jogo será em duplas. Todas as dinâmicas, então, serão em duplas, como provas, votações e eliminações.

Na prova, os participantes deveriam segurar juntos uma placa e entregar caixas específicas em uma raia. Eles seriam eliminados caso deixassem a placar encostar em argolas ou desistissem.