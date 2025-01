Contra movimento fitness do BBB 25, Joselma diz: 'Não quero um corpo assim'

Enquanto grande parte da casa do BBB 25 se inspirou em Gracyanne Barbosa e partiu para academia, Joselma se mostrou resistente e garantiu que não curte o estilo de vida saudável.

O que aconteceu

Durante a tarde desta terça-feira (14), enquanto os brothers se exercitavam na academia, Joselma opinou: "Mulher, acho que eu não queria chegar a um corpo assim pra passar fome, não".

Sentada próxima da sogra de Guilherme, Renata explicou que quem mantém um corpo assim come mais do que se imagina. "Acredita que ela não passa fome? Tu já vai ver o tamanho do prato que a irmã come", disse a bailarina.

Mesmo com a explicação, Joselma afirmou que não é fã de comer de forma saudável. "Essas comidas saudáveis, não gosto não. Gosto de comer galinha de cabidela cheia de molho, macarrão. Ele ama cozido, eu faço cozido. Rabada, arroz branco", listou.

Ao observar mais um pouco as pessoas na academia, a sister ainda complementou: "É lindo, é perfeito, mas precisa mudar a dieta", acrescentando que não conseguiria passar por isso.