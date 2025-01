Catia Paganote homenageia época em que era paquita com tatuagens

Catia Paganote, 48, fez duas tatuagens para recordar a época em que foi paquita no "Xou da Xuxa".

O que aconteceu

A dançarina fez dois desenhos na costela que remetem aos tempos que trabalhou como assistente de palco de Xuxa. As tatuagens também foram feitas em celebração ao sucesso do documentário 'Pra Sempre Paquitas", lançado no Globoplay em 2024.

O primeiro desenho é o chapéu usado no figurino das assistentes, com o escrito 'Pra Sempre Paquitas', enquanto o segundo é um trecho da canção 'Fada Madrinha (É Tão Bom)'. "É tão bom, bom, bom, bom, bom estar contigo na televisão", diz a frase.