BBB 25: nova parcial de enquete UOL tem mudança drástica no favoritismo

A opinião do público sobre a dupla favorita do BBB 25 segue oscilando! Após acompanharem os brothers durante uma tarde inteira, o público do UOL demonstrou uma mudança drástica nas preferências. Confira!

O que diz a enquete

Assim como na primeira parcial realizada às 11h38 desta terça-feira (14), Arleane e Marcelo seguem como os favoritos da edição. No entanto, o casal perdeu 10% dos votos na parcial coletada às 18h de hoje, ficando com 25,06%.

Se antes em segundo lugar estavam Vitória Strada e Matheus com 24,71%, agora este posto é ocupado por Eva e Renata. A dupla de pipocas conquistou 21,32% da preferência do público do UOL. Já a atriz e seu amigo, caíram pra terceiro lugar, com 16,48%.

Outra grande mudança ficou por conta de Daniele e Diego Hypolito. Antes a dupla de camarotes estava em terceiro lugar, com 11,28%, mas caiu para quinto, com 6,81%. Na frente deles, Guilherme e Joselma atingiram 7,32% dos votos.