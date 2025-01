BBB 25: Eva e Renata são a última dupla a deixar prova de resistência

A primeira prova de resistência do BBB 25 (Globo) teve a dupla Eva e Renata como a última a sair da dinâmica, com um pouco mais de seis horas.

Como foi a prova

A outra dupla que seguia na disputa pela imunidade, Aline e Vinícius, recebeu um aviso de eliminação.

A primeira dupla a deixar a disputa foi Camilla e Thamiris após vinte minutos.

Depois, cinco duplas saíram quase ao mesmo tempo. Daniele Hypolito e Diego Hypolito, João Pedro e João Gabriel, Gabriel e Maike, Arleane e Marcelo e Gracyanne Barbosa e Giovanna.

Diogo Almeida e Vilma foram desclassificados depois e Edilberto e Raissa e Vitória Strada e Mateus foram as duplas seguintes.

Como funcionava a prova

Um de cada lado de uma raia, os jogadores da dupla devem manter um cabo esticado em um aperto de mão, suspensos e próximos à argolas. Se a logomarca do patrocinador da prova ou o cabo encostar em argolas, a dupla será eliminada.

Quando a campainha soar, um produto aparece no telão e um dos jogadores deve pegar a caixa deste produto na esteira e passá-la para o parceiro. Este deverá 'depositar' a caixa em sua raia dentro do tempo indicado.

A cada rodada, a última dupla a entregar a caixa sofre uma consequência, escolhida pelo público no Gshow. A dupla deve voltar à posição inicial ao fim da contagem regressiva.

A última dupla a resistir estará imune e ganha, cada jogador da dupla, R$ 10 mil em compras. O apresentador explicou que, nesta primeira etapa, o jogo será todo em duplas.

Caso a prova dure até o programa de terça-feira (14), rodadas eliminatórias serão feitas para definir o vencedor. A eliminação será feita com base no ranking da dupla.