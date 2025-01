BBB 25: Dupla pipoca dispara no favoritismo, aponta parcial de enquete UOL

Já com 12 duplas confinadas no BBB 25, sendo quatro delas de integrantes do camarote, o público começou a analisar cada um dos participantes e a selecionar seus favoritos — o que fez com que uma dupla de pipocas disparasse no favoritismo.

Confira o que diz a parcial da enquete UOL:

O que diz a enquete

Arleane e Marcelo saíram na frente com uma boa vantagem na parcial realizada às 11h38 desta terça-feira. Os dois somaram 35,32% dos votos.

Já em segundo lugar no favoritismo, aparece Vitória Strada e Matheus. A dupla que faz parte do camarote somou 24,71% dos votos.

Com uma distância ainda maior dos dois primeiros, em terceiro vem Daniele e Diego Hypólito. Também parte do camarote, os dois contam com 11,28% na parcial.