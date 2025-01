BBB 25: Aline reclama sobre divisão de cama: 'Pessoa chega e se ocupa'

Após resistirem por mais de seis horas na primeira prova de resistência do BBB 25 (Globo), a dupla Aline e Vinícius descobriu que novas pessoas haviam entrado no reality e que uma nova divisão das camas foi realizada.

O que aconteceu

Na cozinha do VIP, Vinícius disse que sentia que outros participantes ainda entrariam no jogo.

Guilherme e Joselma, dupla de genro e sogra escolhido pelo público por votação popular, entraram na casa enquanto os demais participantes estavam na prova.

A nova dupla foi para o Quarto Anos 50, onde estão dormindo, além da dupla de amigos baianos, os atletas Diego e Daniele Hypolito.

Aline disse. "Daniele Hypólito que perdeu a cama, não foi?"

Vinícius respondeu. "Alguém ia sobrar. Foi o que eu falei, não tem dono de cama."

A policial militar questionou, mas sem citar nomes. "A pessoa chega e já ocupa a cama?"

Vinícius explicou para a amiga. "É, sem perguntar, mas é aquela coisa, todo mundo está de igual pra igual."

Aline então questionou se qualquer outro participante poderia dormir na sua cama e o produtor de eventos reforçou."Ninguém aqui é dono da cama. Todo mundo está aqui de igual pra igual."

Ela respondeu. "Eu achei que era uma cama pra cada um."