AGU convoca audiência para discutir nova política da Meta

A Advocacia Geral da União (AGU) convocou para a próxima semana uma audiência pública para discutir os efeitos da nova política anunciada pela Meta, dona do Facebook e Instagram. A empresa anunciou mudanças no sistema de checagem de informação anunciadas na semana passada.

O que aconteceu

O governo convidará órgãos públicos e entidades que lidam com redes sociais para discutir a mudança na política da Meta. Inicialmente, a reunião foi convocada para a próxima quinta-feira (16), mas a AGU adiou para a próxima semana em razão da organização e confirmação dos participantes. A data e o horário serão divulgados em breve.

A AGU anunciou nesta terça-feira (14) que recebeu a manifestação da Meta sobre os esclarecimentos pedidos na última sexta. A resposta da big tech não foi divulgada pelo governo —segundo apuração da colunista Raquel Landim, do UOL, é de que a empresa pediu sigilo.

A empresa foi questionada sobre as mudanças no sistema de checagem de informação. A Meta informou que vai remover agências de checagem profissionais e usar um sistema de notas da comunidade, como no X.

A AGU informou que as informações enviadas serão analisadas por uma equipe do órgão. Também serão discutidas com representantes das pastas da Justiça e Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania e Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

Somente após essa análise, será divulgado o teor da manifestação da Meta.