Máfia e sobrepeso: 'Sakamoto Days' é o novo anime de sucesso da Netflix

Após décadas de shonens de lutinha protagonizados por adolescentes franzinos ou jovens musculosos, agora chegou a vez dos mais encorpados. "Sakamoto Days", que acaba de chegar à Netflix, é uma das grandes apostas da indústria de anime este ano e promete encantar o público de histórias de ação com uma história repleta de tiros, assassinatos violentos e um dono de vendinha ávido por um macarrão instantâneo.

O lendário Sakamoto

Taro Sakamoto é um nome que provoca arrepios em quem conhece o submundo japonês. Este homem caladão é capaz de acertar tiros a longa distância e mandar desafetos para o caixão com muita facilidade, capaz de transformar qualquer item em arma. Só que, num belo dia, Sakamoto conhece uma jovem chamada Aoi, se apaixona e decide se aposentar da carreira de assassino.

Agora, Sakamoto passa seus dias atrás de um balcão de uma "kombini", aquelas pequenas lojas de conveniência no Japão, trabalhando ao lado de sua esposa e filhinha pequena. Longe da vida criminosa e da alimentação regrada, Sakamoto deu uma engordada e, agora, é visto quase como um senhorzinho, embora tenha somente 27 anos.

Cena de ação de Sakamoto Days Imagem: Reprodução/Netflix

Mas a vida de Sakamoto dá uma guinada quando recebe a visita de Shin, um jovem membro de seu antigo trabalho. Shin é um esper, um indivíduo especial com habilidades de ler mentes, algo como a Anya de "Spy x Family", e seu objetivo é dar cabo da vida de Sakamoto, pois as regras da gangue exigem que desertores sejam punidos com a morte.

Mas o jogo vira mesmo quando Sakamoto salva Shin dos criminosos e, com isso, o contrata para trabalhar na lojinha de conveniência. O gerente ex-assassino até pensa que voltará à sua vidinha tranquila, mas o passado voltará cada vez mais vezes para fazê-lo voltar à antiga profissão. E assim começa a história de "Sakamoto Days", que no decorrer dos capítulos apresenta uma galeria de personagens bem únicos e envolvidos com atividades criminosas.

Comédia de ação para jovens (e jovens adultos)

Roteirizado e desenhado por Yuto Suzuki, "Sakamoto Days" começou a ser publicado na "Shonen Jump" (a revista de mangás mais popular do Japão) em novembro de 2020. Aquele era um ano crítico da revista, com muitas obras famosas terminando e um desespero editorial para se encontrar novos sucessos. "Sakamoto Days" calhou de ser lançado nesta época, e foi conquistando esse espacinho ao lado de outras obras como "Mashle" e "Undead Unluck".

Um dos pontos que mais chama a atenção em "Sakamoto Days", além das ótimas cenas de ação e os personagens divertidos, é ver como essa série parece dialogar com um público mais velho que o habitual. O protagonista da trama, Taro Sakamoto, está longe de ser um adolescente ou criança, como é comum nos mangás da "Jump", e sim um homem adulto. No máximo o público adolescente consegue se ver no Shin, que é consideravelmente mais novo que o ex-assassino. E isso permite que a obra abrace um outro público, além de encantar a faixa etária tradicional da revista.

Mangá de Sakamoto Days Imagem: Reprodução/Shueisha

"Sakamoto Days" pode não ter vendas explosivas como um "Jujutsu Kaisen", mas apresenta uma crescente constante. Com 19 volumes publicados até agora, o título atingiu recentemente a marca de 7 milhões edições em circulação, ou seja, impressas e enviadas para as lojas. A obra foi até recomendada por autores famosos, como foi o caso de Hiromu Arakawa (criadora de "Fullmetal Alchemist"), o que confere ao título algum renome e importância.

Mas tem chance de fazer sucesso?

"Sakamoto Days" é uma aposta da editora Shueisha, até porque o anime foi adquirido pela Netflix. O serviço de streaming tem apostado cada vez mais em animes e, graças ao sucesso da plataforma, temos visto muitas séries saindo da bolha e alcançando o grande público. Nos últimos anos, vimos isso rolar com "Dungeon Meshi", "Ranma 1/2" e "Meu Casamento Feliz", por exemplo.

No entanto, além do fator streaming, "Sakamoto Days" tem chances de fazer sucesso por seus próprios méritos. A história é leve e engraçada, ainda que toque em temas como assassinatos e tenha muitas armas de foto. O senso de humor de Sakamoto é único, pois o personagem é mais caladão e parte do humor vem às vezes pelo fato de Shin conseguir ler sua mente.

E pelo conteúdo já divulgado da série percebemos que a animação não está prejudicada, ou seja, não ficaremos decepcionados com as cenas de ação. Considerando tudo isso, podemos crer que esse será o Ano do Sakamoto.

Onde assistir?

"Sakamoto Days" está sendo lançado semanalmente pela Netflix, com legenda e dublagem em português. O mangá é publicado no Brasil pela editora Panini, e também pode ser lido em português de forma oficial e de graça no site MangaPlus, que é da editora Shueisha.