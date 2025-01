'Troco tudo pelo ovo', diz Gracyanne antes de entrar oficialmente no BBB 25

Uma das participantes do BBB 25, Gracyanne Barbosa, 41, fará de tudo para não sofrer dentro do confinamento.

O que aconteceu

Acompanhada de sua irmã mais nova, Giovanna, a modelo faz parte do grupo camarote. Desde seu anúncio no programa, as redes sociais se preocuparam com uma grande questão: como Gracyanne irá manter sua dieta sem os 40 ovos diários?

Na tarde desta segunda-feira (13), antes de seguir com a caravana BBB para o confinamento, a influenciadora respondeu o que fará para Thiago Oliveira. "Tá tudo certo, eu troco pão, chocolate, tudo por ovo", brincou.

Também confirmados no reality, os irmãos Diego e Daniele Hypólito garantiram uma entrada triunfal. "Nossa entrada vai ser fazendo pirueta, sim! Estamos muito empolgados", afirmou o ginasta para Thiago Oliveira, durante um dos flashs exibidos pela programação da Globo.

Os flashs marcam a estreia de Thiago Oliveira como um dos apresentadores do BBB 25. Ao lado dele, Beatriz Reis também ficará responsável por conversar com o público nas entradas que são transmitidas durante o intervalo comercial da emissora.