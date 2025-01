'Tieta': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 13 a 17/1

A reprise da novela "Tieta", escrita por Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo.

Leia o resumo completo dos próximos capítulos:

Segunda-feira, 13 de janeiro

Leonora se nega a ler a carta. Helena repreende Rafa, que se chateia. Aída estranha a cabeça de bumba meu boi em sua casa. Osnar chega à casa de Carol. Carol conta a Osnar o que fez com Modesto e ele acha que ela se precipitou. Tieta diz a Perpétua que resolveu ficar em Santana. Cosme tenta conversar com Ricardo, em vão. Cosme tenta alertar padre Mariano sobre Ricardo, mas não consegue. Tieta conta para Leonora sobre ela e Ricardo. Tieta garante a Leonora que não sairá magoada da relação. Carmosina inconformada que Leonora não está tomando atitude alguma. Ricardo pede para Tieta ficar com ele para sempre. Carol pede desculpas a Modesto e ele lhe devolve o dinheiro. Tieta aconselha Carmosina a desmascarar Helena. Ela então procura Ascânio e lhe diz que pode provar que Helena o está enganando. Ascânio confessa a Carmosina que não sabe se deve ler a carta. Milu pede que Tieta ajude Carmosina a encontrar um amor. Dário, Osnar e Amintas se perguntam quem providenciou o asfaltamento da estrada. Modesto não entende o comportamento de Carol. Helena não esconde quem é e humilha Rafa. Leonora anseia que Ascânio leia a carta. Pirica revela a Osnar, Timóteo e Chalitas que Dário mergulha todo dia no mar e eles acham que o Comandante está escondendo algo. Silvana se interessa por Dário. Amintas se reapresenta a Silvana. Elisa pede a Tieta para levá-la de Santana. Tieta diz à irmã que ela está se iludindo. Tieta diz a Tonha e Timóteo que Elisa deve se tratar do sonambulismo. Ainda segurando a carta, Ascânio é avisado que Helena e Rafa estão brigando. Ricardo não vai à igreja, e o padre pergunta a Ricardo se está fugindo dele.

Terça-feira, 14 de janeiro

O padre diz a Ricardo que precisa ouvir sua confissão. Tieta diz que Ricardo não pode contar tudo, e ela resolve conversar com o padre. Helena relata a Ascânio sua briga com Rafa. Ele pede para Rafa ficar, mas ela vai embora. Leonora e Carmosina aflitas na expectativa se Ascânio leu ou não a carta. Helena vê Ascânio com a carta. Ascânio desconversa a respeito da carta e diz que Rafa foi mesmo embora. Modesto e Marcolino debatem a quem pertencem as terras do Mangue Seco. Silvana pede a Dário para lhe ensinar a mergulhar. Helena procura a carta e Ascânio a flagra. Ascânio arranca a carta da mão de Helena, que implora para ele não ler, em vão. Ascânio fica perplexo com o conteúdo. Carmosina e Leonora ansiosas para saber se Ascânio já leu a carta. Tieta pede a Perpétua para convocar a família para uma reunião. Ascânio manda Helena embora. Ascânio diz a Helena que leu na carta que seu amante a abandonou e por isso ela voltou. Ela tenta negar, mas Ascânio não a ouve e ela vai embora. Peto convoca a família para a reunião e todos ficam angustiados sem saber seu motivo. Helena é escorraçada da casa de Ascânio. Aída pede explicações a Modesto sobre o bumba meu boi, mas ele apenas grita com ela e nada explica. Juracy exige explicações sobre o sumiço do bumba meu boi dela. Silvana discute com Marcolino e depois se queixa com Dário e Laura. Helena pede abrigo a Elisa, mas Timóteo não permite a hospedagem de Helena. Helena vai à pensão de Milu, e Carmosina mente que não há vagas. Cinira conta a Tieta e Leonora que Ascânio expulsou Helena de casa. Helena se abriga no bar, enquanto está aberto.Ricardo tenta namorar, mas Tieta ela fica pensando em Helena, com pena. Tonha pensa em Arturzinho. Tieta pede a Carmosina para aceitar Helena na pensão.

Quarta-feira, 15 de janeiro

Tieta tenta convencer Carmosina a receber Helena. Chalitas fecha o bar e pede para Helena ir embora, mas Jairo chega bem na hora e a leva para a pensão. Leonora relembra de quando foi presa. Helena diz a Milu que ama Ascânio e que não vai desistir dele e irá voltar. Dário explica a Silvana sobre mergulho. Perpétua tenta descobrir com Tieta o motivo da reunião. Cosme insiste para Ricardo se confessar. Carol diz a Modesto que pode arrumar um emprego. Antes de partir, Helena diz a Ascânio que a carta é datilografada, ou seja, poderia ter sido escrita por qualquer um. Helena acusa Carmosina de ter forjado a carta e avisa que Ascânio vai se arrepender do que fez. Zuleika entrega o dinheiro da noite beneficente ao padre. Leonora e Carmosina comemoram a partida de Helena. Padre Mariano pede para Tieta convencer Ricardo a se confessar. Leonora procura Ascânio. Leonora oferece sua amizade a Ascânio e diz que vai ajudá-lo no que ele precisar. Carmosina conta para a mãe o que dizia a carta do amante de Helena. Tieta diz a Leonora que acha que o padre está desconfiado e teme que ele convença Ricardo a voltar para o seminário. Filomena diz a Imaculada que o coronel não deixaria o príncipe levá-la embora. Tieta diz a Ricardo que padre Mariano quer mesmo que ele se confesse. Ela aconselha Ricardo a contar toda a verdade. Cinira vê Amintas sair da casa de Amorzinho, mas ela se recusa a dizer o que ele foi fazer lá. Perpétua aconselha Cinira a vigiar Amorzinho. Marcolino pede a Tieta os documentos para a compra da casa de Zulmira, mas ela desconversa. Silvana oferece a Dário ajuda para combater Ascânio e o progresso. Silvana pergunta a Juracy sobre Dário. Laura elogia Silvana para Dário, e ele fica incomodado. Osnar incentiva Chalitas a pedir Amorzinho em casamento. Zé fica nervoso por não saber o motivo da reunião familiar, mas fica esperançoso a recuperar suas cabras. Timóteo torce para Tieta virar sua sócia. Tieta ansiosa com a volta de Ricardo. Ricardo confessa ao padre que pecou contra a castidade.

Quinta-feira, 16 de janeiro

Ricardo conta ao padre que pecou várias vezes, mas ao padre não interessa saber com quem. O padre absolve Ricardo. Tieta se tortura esperando uma resposta de Ricardo e do padre. Padre Mariano conversa com Deus e reza pelo povo do Buraco Fundo. Ricardo chega em casa e a família anseia pelo início da reunião. Ricardo diz a Tieta que o padre o absolveu, porém não sabe que a mulher é ela. Carol pensa em Osnar. Osnar aconselha Ascânio a se jogar nos braços de Leonora. Na reunião de família, Tieta comunica que vai dar a Tonha e Zé Esteves uma casa, só para Tonha algumas ações e para Timóteo o dinheiro para a loja, além de uma viagem a São Paulo para ele se atualizar. Perpétua reclama que não ganhou nada. Elisa fica furiosa que não irá viajar. Zé Esteves diz a Timóteo que ele terá que dividir o dinheiro. Perpétua se queixa com Ricardo que eles ficaram sem nada. Tieta confessa a Leonora que só quis criar discórdia na família. Perpétua confronta a irmã. Tieta diz a Perpétua que até o fim da estada os filhos dela talvez ganhem algo. Imaculada conta história, e o coronel dorme. Tieta assina a escritura da casa para Tonha. Rosalvo e Bebê chegam a Santana de ultraleve para abrir um negócio na cidade. Tieta diz a Carmosina que está preocupada com a presença dos forasteiros. Modesto diz a Marcolino que eles devem fazer negócios com os forasteiros. Rosalvo e Bebê dizem a Ascânio e ao coronel que vão abrir um negócio na cidade e depois resolvem ir ao bar para conversar. Osnar, Amintas, Timóteo, Marcolino e Modesto se juntam a eles, mas os estranhos não explicam o tipo de negócio que pretendem abrir. Elisa conhece Rosalvo na pensão de Milu e fica empolgada com ele. Tonha se preocupa. Os amigos falam de Bebê e combinam uma serenata para ela. Modesto conta a Carol que Osnar já se engraçou com Bebê, e ela se enciúma. Perpétua acha que os sulistas têm algum interesse escuso, e Tieta concorda com a irmã, milagrosamente. Dário lembra que viu Rosalvo e Bebê entre os escafandristas. Tieta diz a Ascânio que ele está papando mosca com os visitantes. Tieta vai à pensão e exige que Rosalvo lhe diga o que veio fazer em Santana do Agreste.

Sexta-feira, 17 de janeiro

Rosalvo e Bebê não contam a Tieta o que pretendem fazer e adiantam que só vão falar sobre o negócio com Ascânio. Eles revelam também que o chefe é Mirko Stefano. Tieta diz a Ricardo e Leonora que não conseguiu descobrir muito. Chalita tenta convencer Osnar a pedir Amorzinho em casamento em seu nome. Coronel lamenta que Ascânio não tenha descoberto notícias de Arturzinho. Osnar, Ascânio, Timóteo e Amintas fazem uma serenata para Bebê, e Carmosina sente. Todos se encantam com a serenata. Perpétua se emociona. Cinira quase a flagra com o caixa branca. Elisa sofre. Bebê fica encantada com a serenata e vai passear na praia com Osnar. Leonora e Ascânio tomam um sorvete e se despedem com um beijo. Silvana questiona Juracy sobre a relação de Dário e Laura. Tonha, Amorzinho, Carmosina saem na noite de lua cheia. Bebê e Osnar namoram embaixo de um barranco e Carol, sem querer, cai em cima deles. Enquanto Carol fica desiludida com Osnar, Bebê se irrita porque ele defende a amiga. A Mulher de Branco ataca Rosalvo. Tieta estranha Perpétua não estar em casa tarde da noite. Chalita e Amintas veem Amorzinho na rua e depois vão socorrer Rosalvo. Tonha, Carmosina, Cinira e Bebê voltam para casa. Amintas explica a Rosalvo que ele foi atacado pela Mulher de Branco. Perpétua chega em casa muito estranha, e Tieta pergunta onde ela foi.

