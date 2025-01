Saiba motivo de ex-atriz mirim ter detonado Renato Aragão e Marlene Mattos

Duda Little, 45, ficou conhecida por trabalhar com Xuxa Meneghel e Renato Aragão entre os anos 1980 e 1990, quando ainda era criança.

O que aconteceu

Hoje, Duda, que é jornalista, ainda carrega traumas daquela época. Nas redes sociais, Little desabafou sobre a pressão a qual era submetida quando trabalhou como atriz mirim.

Ela contou que, mesmo criança, sofria o mesmo que as paquitas com Marlene Mattos, 74, que era diretora do Xou da Xuxa. "Não foi só com as Paquitas… Ali, no meio daquela turma, também tinha uma repórter mirim. Uma menina de 7, 8 anos, que amava de paixão o que fazia, mas que também sofria toda esta pressão. Cria casca? Cria. Mas certamente deixa marcas".

Duda ainda disse que seus problemas psicológicos são devido às falas de Marlene. "Se todos os problemas de saúde mental que eu tive (e tenho) ao longo da minha vida são consequências das atitudes e falas desta mulher, eu não tenho como afirmar. Mas eu sei que enquanto as minhas amigas comiam biscoito recheado no play do prédio, eu tomava remédio para emagrecer".

Além da pressão estética, a atriz também detonou o tratamento que recebeu de Renato Aragão, 90, em 'Os Trapalhões'. Porém, ela não contou o que realmente aconteceu sobre o humorista. "A idade apaga os erros? A pessoa com 90 anos… Ainda podemos acreditar que ela vai pagar por tudo que fez nesta vida para tanta gente? Ou vamos acreditar que Deus está vendo tudo?", questionou Duda.

A ex-atriz mirim ainda disse que refletiu sobre o período e tentou esquecer os traumas. "Eu, nesses anos todos, só foquei em lembras as coisas maravilhosas que vivi nesta época. Mas esta conversa me levou pra outras camadas que eu talvez gostaria de ter apagado da minha vida".

Apesar de tudo, ela afirmou ter boas lembranças de Xuxa. "Eu te amo infinitamente e de você eu só tenho as melhores recordações e os melhores aprendizados. Risadas, conversas maravilhosas, diversão, papos de melhores amigas, eita quanta coisa boa. Sou eternamente grata por ter passado parte da minha infância ao seu lado, rainha!".