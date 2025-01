Revista publica dossiê em que 8 mulheres acusam Neil Gaiman de abuso sexual

Novos detalhes do processo em que pelo menos oito mulheres acusam Neil Gaiman, 64, de abuso sexual foram divulgados pela revista Vulture.

O que aconteceu

Pelo menos oito mulheres teriam sido vítimas do comportamento "predatório" de Gaiman. Conforme a revista, duas das supostas vítimas prestaram serviços para o escritor britânico, sendo que uma delas foi babá do filho caçula do autor, enquanto as demais seriam fãs que tiveram contato com ele.

Vítimas relatam que o escritor as submetiam a relações sexuais permeadas por violência, dolorosas e sem consentimento. Os primeiros relatos dos supostos abusos datam de 1986, quando Neil ainda não era um escritor influente no mundo, e vão até 2022.

Neil usava sua posição de poder e influência para coagir as supostas vítimas. Segundo a Vulture, além das agressões sexuais, as mulheres também vivenciavam chantagem emocional e profissional. Elas relataram que o escritor forçava beijos e toques indesejados, sempre sem permissão.

As primeiras acusações de abuso sexual contra Neil Gaiman vieram a público em junho de 2024. Na ocasião, o podcast Master, da Tortoise Media, revelou as denúncias contra o escritor. Desde então, ele tem negado veementemente todas as acusações. À Vulture, sua defesa alegou que as relações sexuais de Gaiman com as mulheres que a denunciaram foram todas "consensuais".

Ex-esposa de Gaiman é acusada de participação nos abusos. Amanda Palmer e o escritor não estão mais juntos e travam uma batalha judicial. Ela não quis prestar esclarecimentos à Vulture sobre as acusações.

Neil Gaiman é um dos escritores de fantasia mais lido do mundo, com mais de 50 milhões de cópias comercializadas. Entre suas obras estão "Sandman", "Deuses Americanos" e "Good Omens". Muitas de suas obras também foram adaptadas para a TV e o cinema, e ele tem novas séries na Netflix e na Prime Video previstas para este ano.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres. Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.