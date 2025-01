Reviravolta em 'Mania de Você': Sumiu cresce na trama de forma inusitada

Sumiu, papel de Pedro Sol Victorino, vai surpreender ao se envolver com outra personagem nos próximos capítulos de "Mania de Você" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Bela (Vitória Valentim) vai flagrar Lorena (Liza Del Dala) tentando seduzir Sumiu. Isso está previsto para acontecer no capítulo do dia 15 de janeiro.

No capítulo seguinte, porém, a relação entre Sumiu e Lorena vai ficar ainda mais próxima. Bela sentirá ciúmes de Sumiu ao vê-lo ensinando malabarismo para a filha de Dhu (Ivy Souza).

A partir disso Sumiu começa a ganhar ainda mais destaque na novela, fugindo da trama que envolve sua relação com Viola (Gabz) e os colegas de abrigo.

Lorena (Liza del Dala) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Lembrando que Lorena assumiu que o pai de seu filho é Iberê (Jaffar Bambirra). Antes disso a jovem tentava arrecadar dinheiro dando golpe em outros três homens, Robson (Eriberto Leão), Sirlei (David Junior) e Gael (Igor Cosso).

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.