Quem é Júlia Gomez, ex-'Chiquititas' que negou ter ficado com Lu Gimenez

A atriz Júlia Gomes, 22, negou ter beijado Luciana Gimenez, 55, após um vídeo das duas próximas viralizar.

Quem é Júlia Gomes?

Atriz desde criança, estreou no teatro. Com 6 anos, atuou em "A Noviça Rebelde". Estreou na televisão em "A Vida da Gente" (Globo), em 2012. No ano seguinte fez "Amor Eterno Amor", na mesma emissora.

Ganhou projeção nacional como a vilã Marian de "Chiquititas" (SBT). Em 2014, com apenas 12 anos, deu vida à vilã do orfanato Raio de Luz em "Chiquititas". Marian era a principal inimiga de Mili, a protagonista, e apesar da pouca idade, era capaz de muitas maldades — como provocar a queda de cavalo que deixou Mili cega.

Júlia Gomes é Marian em "Chiquititas" Imagem: Lourival Ribeiro/SBT

Participou da 1ª temporada do The Voice Kids. Na audição às cegas, todos os técnicos viraram as cadeiras. Júlia foi eliminada nas quartas de final.

Também cantora, Júlia já lançou um CD. Em setembro de 2017, ela lançou o disco "Por Amor Eu Faço Tudo".

Atuou em obras de Thalita Rebouças e está no elenco de "Rensga Hits!". Júlia fez "Confissões de Uma Garota Excluída" e "Um Ano Inesquecível - Verão". Também estreou em 2024 como Luane, vilã de "Rensga Hits!", série do Globoplay.

Rensga Hits: Julia Gomes é Luane na segunda temporada Imagem: Divulgação

Acumula milhões de seguidores nas redes sociais. Júlia é seguida por 5,7 milhões de fãs no Instagram e mais 4,5 milhões no TikTok, onde divide detalhes de sua vida pessoal com os seguidores.