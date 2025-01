Que horas começa o Big Brother Brasil hoje (13) na Globo?

A 25ª edição do Big Brother Brasil começa nesta segunda-feira (13), às 22h25 (de Brasília), segundo a programação divulgada pela TV Globo.

Os confinados já estão a caminho da casa do reality show. Nesta segunda, a emissora ainda vai anunciar a última dupla no jogo (veja enquete atualizada) durante o programa.

Quem está no elenco do BBB 25

O elenco foi anunciado na quinta-feira (9). A casa recebe 12 duplas que misturam Camarote e Pipoca. Onze foram reveladas no Big Day, enquanto uma será escolhida pelo público e entrará na estreia.

As irmãs Gracyanne Barbosa e Giovanna se destacam no grupo dos famosos. Vitória Strada e Mateus, Diogo Almeida e Vilma e os irmãos Diego Hypolito e Daniele Hypolito também estão na edição.

Enquanto 4 duplas são famosas, 8 são do grupo Pipoca. Edilberto e Raissa, Camilla e Thamiris, Vinícius e Aline, João Gabriel e João Pedro, Renata e Eva, Arleane e Marcelo e os amigos Gabriel e Maike estão confirmados na edição. Já as duplas Joseane e Cléber, Paula e Nicole e Guilherme e Joselma disputam a última vaga do programa.

Novidades do BBB 25

Globo cancelou o pay-per-view. Agora, todas as câmeras do reality são exclusivas do streaming da emissora, Globoplay.

Participantes vão entrar em duplas. A entrada de integrantes do Camarote e Pipoca será exibida no programa.

Rodrigo Dourado assume o lugar de Boninho. O diretor ocupa o cargo do famoso "Big Boss" e está à frente da edição.

Mesmo com o apelo nas redes sociais, a emissora decidiu manter as eliminações sem a presença do público. A Globo estudava retornar com a plateia, mas optou por seguir sem os espectadores. Conforme apurado pela coluna de Pasin, as entrevistas com Tadeu Schmidt rendem audiência e a presença do público poderia atrapalhar a dinâmica.

Ed Gama e Ana Clara apresentam novo programa do BBB 25 Imagem: Globo/Divulgação

Ana Clara e Ed Gama comandam novo programa do BBB 25. Os dois apresentarão o "Big Show", do Multishow, que substitui "A Eliminação" e irá ao ar toda segunda-feira à noite.

Ex-BBBs assumem programas ligados ao BBB. Gil do Vigor, Beatriz Reis e Giovanna Pitel estrelarão o "Bate-Papo BBB", "Flashes do BBB" e "Mesacast BBB", respectivamente.

Temporada comemora os 60 anos da emissora. Em homenagem à Globo, a decoração será inspirada em suas histórias. Em um vídeo do programa, Alane, do BBB 24, deu um spoiler de que a academia terá como tema a novela "Malhação".