Próxima novela das 19h terá Rafael Vitti no elenco; conheça o personagem

Rafael Vitti, 29, foi confirmado em "Dona de Mim" (Globo), próxima novela das 19h.

O que aconteceu

O ator foi escalado para o folhetim que está sendo escrito por Rosane Svartman e será dirigido por Allan Fiterman. A informação foi confirmada pela colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo.

Por ora, já se sabe que o papel de Vitti terá uma trama misteriosa. Isso porque na história que substituirá "Volta por Cima" ele não será nem mocinho nem vilão. O nome do personagem ainda não foi divulgado.

"Dona de Mim" será protagonizada por Clara Moneke e já há outros nomes confirmados no elenco. Marcello Novaes, Felipe Simas, Humberto Martins e Adélio Lima estão entre eles.