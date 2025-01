Pedro Bial volta ao Big Brother em noite de estreia da 25ª edição; entenda

Pedro Bial 'retornou' ao Big Brother Brasil na noite de estreia do BBB 25 (Globo). Em ação de patrocinador do programa, o jornalista celebrou a 25ª edição do reality global.

O que aconteceu

Instantes antes do início da nova edição do programa, Pedro Bial, que apresentou 16 temporadas do reality show, narrou uma ação promovida pela Electrolux, uma das marcas patrocinadoras.

Enquanto imagens da casa aparecia para o público, o jornalista narrava um de seus famosos discursos. Dessa vez, apresentando os materiais da marca.