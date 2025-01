Parcial final UOL mostra disputa acirrada para última vaga no BBB 25

O BBB 25 (Globo) começa nesta segunda-feira (13) e uma vaga ainda está aberta. Três duplas a disputam e o resultado será anunciado na estreia do programa. Confira o que diz a parcial final da enquete UOL:

O que diz enquete UOL

Duas duplas estão em empate técnico na parcial final da enquete UOL. Elas estão separadas por menos de 1% dos votos.

Na parcial final, às 21h45, Paula e Nicole, mãe e filha, apareciam na frente. A dupla somava 44,72% dos votos.

Na cola, estava a dupla Guilherme e Joselma, formada por genro e sogra. Eles apareciam com 44,4%.

Em um distante terceiro lugar, estava a dupla formada por mãe filho. Joseane e Cléber apareciam com apenas 10,88% dos votos.

O resultado da votação será anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt na estreia da temporada. A dupla vencedora se torna a 12ª e última da competição.