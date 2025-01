Paolla Oliveira ostenta corpão durante banho de mar no Rio; veja fotos

Paolla Oliveira, 42, aproveitou a manhã desta segunda-feira (13) para curtir na praia de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Oliveira foi à praia apesar do dia nublado e com pouco sol na capital fluminense. Mesmo assim, a atriz ostentou corpão durante ensaio fotográfico nas areias de Ipanema.

Sorridente, a atriz usou uma camiseta amarela sobre o biquíni na parte superior. Em outro momento, ela usou um look azul e sorriu para as fotos.

Paolla Oliveira retornou para o Rio de Janeiro após curtir o início de 2025 no litoral do Nordeste. A atriz viajou para o Ceará na companhia do namorado, Diogo Nogueira, e chegou a compartilhar cliques deslumbrantes pelo litoral cearense.