Os dois segredos mais importantes de 'Garota do Momento' vêm à tona

No capítulo desta segunda-feira (13) de "Garota do Momento" (Globo), Zélia reúne todas as provas de que Beatriz é filha de Clarice, e Bia é neta de Arlete.

A partir daí o segredo do passado da protagonista virá à tona para todos. Beatriz vai revelar a verdade em rede nacional após sofrer um atentado de Maristela e Juliano.

Beatriz (Duda Santos) e Clarice (Carol Castro) em 'Garota do Momento Imagem: Divulgação/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Beto conta a Beatriz sobre a amnésia de Clarice. Carmem desconfia de Zélia. Celeste fica contra Raimundo. Alfredo e Anita sofrem por sua paixão.

Beto aconselha Raimundo. Topete tenta burlar o regulamento do campeonato de boliche. Jacira ajuda Alfredo. Celeste conta a Edu que Raimundo proibiu o namoro dos dois. Raimundo decide assinar o desquite de Lígia. Clarice desperta da sedação.

