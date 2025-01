Michael J. Fox faz rara aparição com o elenco de 'De Volta para o Futuro'

Michael J. Fox, 63, fez uma rara aparição pública ao lado do elenco de 'De Volta para o Futuro' (1985) em evento especial no FAN EXPO.

O que aconteceu

O evento aconteceu no Centro de Convenções Morial em Nova Orleans na última sexta-feira (10). O ator, que atualmente vive recluso por conta da sua condição de do Parkinson, doença que foi diagnosticado em 1991, participou da coletiva ao lado do elenco da produção.

O encontro foi realizado uma semana depois que o ator foi homenageado com uma Medalha Presidencial da Liberdade. "Este não é o tipo de honra que eu já imaginei no meu cartão de bingo de vida. Mas eu nunca esperei um diagnóstico de doença de Parkinson também", disse ele após a cerimônia.

Atualmente, o artista trabalha com a Michael J. Fox Foundation "para resolver problemas e acelerar a pesquisa em direção a melhores tratamentos e uma cura para a doença de Parkinson". Fox foi diagnosticado com a doença há 34 anos, no começo dos anos 90. Na época, o diagnóstico o levou à depressão e ao consumo excessivo de álcool. Anos depois, ele conseguiu se recuperar e seguir o monitoramento de sua doença.