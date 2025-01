Melly com Liniker, Jota.pê e Duquesa cantam em janeiro na Casa Natura

A Casa Natura abre sua programação de 2025 indo da MPB ao rap, passando pelo pop e o samba. Assinante UOL tem 40% de desconto em ingressos em qualquer atração.

A cantora Melly estreia o calendário do espaço em dose dupla e muito bem acompanhada: dia 17, com participação de Russo Passapusso; e 18, com participação de Liniker. Ela apresenta as faixas do disco "Amaríssima", indicado ao Grammy Latino como Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa.

Também chegado dos gramofones dourados, Jota.pê sobe ao palco da casa no dia 23 apresentando o repertório do premiadíssimo "Se Meu Peito Fosse O Mundo". Lançado em 2024, o segundo trabalho do cantor traz participações de Xênia França e Gilsons e faturou três Grammy Latino.

Uma das sensações do rap em 2024, a rapper baiana Duquesa traz a potência do seu disco mais recente, "Taurus Vol. 2", em duas sessões no dia 24. Os ingressos para a primeira sessão, às 21h, já estão esgotados, e restam poucos para a segunda sessão, às 23h.

O mês segue com outro artista especialista em fazer ingresso evaporarem: o bamba Jorge Aragão apresenta sucessos da carreira, como "Eu e Você Sempre", "Lucidez", "Moleque Atrevido", "Deus Manda" e "De Sampa a São Luiz", nos dias 25 e 26, ambos com entradas já esgotadas.

Encerrando janeiro com estilo, no dia 31, a banda Los Seboso Postizos apresenta sua releitura do icônico "A Tábua de Esmeraldas", de Jorge Ben Jor. Projeto paralelo do pessoal da Nação Zumbi, o grupo adiciona ska, dub e manguebeat para reinterpretar faixas clássicas, como "Os Alquimistas Estão Chegando Os Alquimistas", "Menina Mulher da Pele Preta" e "Magnólia".

Janeiro ainda terá shows de Frequências: Abacaxepa e Samuca e a Selva e Pietá.

Confira a programação completa:

17.01: Melly part. Russo Passapusso

18.01: Melly part. Liniker

19.01: Frequências: Abacaxepa e Samuca e a Selva

23.01: Jota.pê

24.01: Duquesa (com sessão extra, primeira sessão esgotada)

25 e 26.01: Jorge Aragão (ingressos esgotados)

30.01: Pietá

31.01: Los Sebosos Postizos

CASA NATURA MUSICAL

Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros, São Paulo

(a 300 metros da estação de metrô Faria Lima da linha 4 - Amarela)

www.casanaturamusical.com.br