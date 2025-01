Luiza Ambiel elege fã para gravar pornô: 'Experiência nova e ousada'

Luiza Ambiel, 52, escolheu um fã para gravar vídeos pornôs para seu perfil no Privacy, plataforma de conteúdo adulto.

O que aconteceu

A ex 'banheira do Gugu' convidou Leone, um personal trainer para produzir o material no interior de São Paulo. A ex-Fazenda ainda escolheu uma banheira para as cenas

Os cliques de Ambiel e Leonar já estão disponíveis para os assinantes da plataforma "Foi uma experiência nova e ousada, algo que eu quis fazer para os fãs. Estou numa fase de liberdade e me sentindo mais confiante do que nunca", contou Luiza.

A influenciadora ainda garantiu que tudo foi feito com muito profissionalismo e respeito. "Foi tudo pensado com carinho e feito da melhor forma possível".