Luiza Ambiel desbanca Mirella e Urach no Privacy após gravar pornô com fã

Luzia Ambiel, 52, desbancou estrelas do OnlyFans como Andressa Urach, 37, e MC Mirella, 26, após gravar vídeo pornô com fã.

O que aconteceu

Ambiel chegou ao topo da plataforma graças ao sucesso do vídeo com o fã. Splash apurou que a ex-banheira do Gugu ocupou a liderança da Privacy na manhã desta segunda-feira (13), e depois revezou o posto com Mirella — a funkeira é um fenômeno de audiência no site adulto.

Urach, por sua vez, ficou bem atrás de Ambiel. A ex-miss bumbum, conhecida pelos conteúdos ousados, ocupava uma posição distante das mais populares da plataforma na tarde de hoje. Mais bem posicionada está a ex-bbb Clara Aguilar, que garantiu seu lugar no top 10 do site.

Gravação com fã

A ex 'banheira do Gugu' convidou Leone, um personal trainer para produzir o material no interior de São Paulo. A ex-Fazenda ainda escolheu uma banheira para as cenas

Os cliques de Ambiel e Leone já estão disponíveis para os assinantes da plataforma. "Foi uma experiência nova e ousada, algo que eu quis fazer para os fãs. Estou numa fase de liberdade e me sentindo mais confiante do que nunca", contou Luiza.

A influenciadora ainda garantiu que tudo foi feito com muito profissionalismo e respeito. "Foi tudo pensado com carinho e feito da melhor forma possível".