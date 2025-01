Leão Lobo: Essa autora da Globo faz o que poucos novelistas conseguem hoje

A autora da Globo Alessandra Poggi, 50, traz surpresas em cada final de capítulo de Garota do Momento e faz o que poucas novelistas conseguem fazer hoje em dia, declarou o colunista Leão Lobo na edição do Splash Show desta segunda-feira (13).

Cada capítulo é um show, e é isso que é uma novela. Tem que acontecer coisas interessantes que levem para o final da história, mas que nos encante. E ela consegue fazer isso a cada capítulo, cada final de capítulo é uma surpresa, sabe aquele 'tchan-tchan-tchan?' Ela consegue fazer isso. Poucas novelistas hoje conseguem fazer isso. Ela arma a história de um jeito, que é sempre surpreendente, é sempre interessante e, ao mesmo tempo, é sempre comovente.

Ela gosta de fazer novelas de época e faz isso lindamente. E nessa novela é impressionante como ela sabe armar, porque o segredo de uma novela é esse, é a carpintaria, é como se arma a história, como se conta a história, e ela conta de um jeito que surpreende sempre o telespectador. A gente acha que vai por um caminho e vai por outro, e ela vai deliciando a gente.

Que novela boa, bonita e graciosa. Ela tem todos os encantos que uma novela tem que ter. Pena que na novela das nove isso já tenha se perdido, porque a novela das seis e a novela das sete, as duas estão maravilhosas. A gente se surpreende muito.

Leão Lobo

O colunista de Splash destacou também a formação de Poggi, mas disse que ela se descobriu na maneira de contar histórias através de suas novelas e seguiu os elogios a autora.

Alessandra é uma intelectual formada, foi professora de literatura e tal, mas descobriu esse jeito de enovelar, que a gente ama no Brasil, e ela faz isso de um jeito bem além da ilusão, encantou a gente e agora encanta novamente, ou seja, é uma novelista formada, vamos dizer assim.

Virão novas histórias e certamente nós vamos nos encantar com as novas histórias da Alessandra Poggi. Parabéns. Acho que desde Gilberto Braga que eu não via um novelista que me encantasse tanto.

Leão Lobo

