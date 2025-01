Jade Picon ostenta barriga tanquinho de biquíni: 'Simplesmente surreal'

Jade Picon, 23, encantou os seguidores ao ostentar barriga tanquinho durante as férias em Fernando de Noronha.

O que aconteceu

Picon posou para fotos na ilha no domingo (12). Nas imagens, a influenciadora surge com um biquíni marrom e um body chain dourado, com chapéu de palha e saia de tricô, mas o que roubou a cena foi seu físico.

A influenciadora provou que está com os exercícios físicos em dia ao exibir os "gominhos" na barriga tanquinho. "Venha dar um passeio no lado selvagem", legendou a famosa.

Nos comentários, ela foi bastante elogiada pelos seguidores. "Simplesmente surreal", afirmou um admirador. "Você está na melhor fase", destacou outro. "Uma beleza dessa", escreveu um terceiro.

Jade Picon escolheu Fernando de Noronha para iniciar 2025. Na ilha, a influenciadora tem ostentado beleza e sensualidade em fotos de biquíni.