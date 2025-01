Fundação de Beyoncé anuncia doação de R$ 15 milhões para vítimas dos incêndios em LA

A cantora Beyoncé anunciou uma doação de 2,5 milhões de dólares, o equivalente a R$ 15 milhões, por meio de sua fundação BeyGOOD, para ajudar famílias que sofreram perdas devido aos incêndios florestais que atingiram Los Angeles. Os recursos serão direcionados para comunidades em Altadena e Pasadena, regiões gravemente impactadas pelas chamas que começaram na última terça-feira, 7, na costa oeste dos Estados Unidos.

A fundação, criada em 2013, apoiará não apenas famílias que perderam suas casas e bens materiais, mas também igrejas e centros comunitários em outras áreas afetadas. O objetivo é atender às necessidades imediatas da população atingida pelos incêndios.

De acordo com a Variety, os incêndios, alimentados pelos fortes ventos de Santa Ana, já destruíram milhares de estruturas, incluindo residências, empresas e veículos. Até o momento, 11 mortes foram confirmadas, mas as autoridades acreditam que o número pode aumentar com o avanço das buscas.

BeyGOOD se junta a outras organizações

Na última sexta-feira, 10, a Walt Disney Company anunciou uma doação de 15 milhões de dólares para iniciativas de assistência e reconstrução. Paramount e Fox Corp. contribuíram com 1 milhão de dólares para a Cruz Vermelha Americana e o Departamento de Bombeiros de Los Angeles. Além disso, a Warner Music divulgou um compromisso inicial de 1 milhão de dólares para apoio às áreas devastadas.