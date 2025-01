Emissora abre investigação contra Anahí por quebra de contrato; entenda

Anahí, 41, ex-integrante do grupo RBD, está sendo investigada pela Televisa, emissora mexicana.

O que aconteceu

A cantora está sendo investigada por suspeita de fraude e manipulação no programa "The Masked Singer" (Quién es la Máscara). O canal acusa a artista e sua empresária, Danna Vázquez, de violarem cláusulas contratuais e de divulgarem informações sigilosas para a imprensa.

De acordo com as acusações, Anahí e Danna teriam divulgado à Quem México o retorno às telinhas da ex-RBD. O ato seria uma violação do contrato.

A investigação estaria sob cuidados de Miguel Ángel Fox, produtor executivo da Televisa. A apuração aponta que a empresária teve acesso à lista secreta de participantes do The Masked, e teria repassado as informações para a revista TV Notas. Um escritório especializado foi contratado para conduzir as investigações do caso.

Além disso, a empresária também teria ameaçado retirar Anahí de uma coletiva de imprensa caso as perguntas não fossem antecipadas. A Televisa, por sua vez, rejeitou a exigência, classificando o comportamento como inadequado.

A cantora ainda teria fechado um contrato de dez participações no reality por USD 400 mil, cerca de R$ 2,4 milhões na cotação atual. O suposto vazamento de informações incluiu spoilers da competição, prejudicando o formato do programa.

A Televisa considera o caso uma grave infração. Vázquez, que já havia enfrentado críticas dentro da emissora, está sendo apontada como a cabeça de todo o caso, já que teria se articulado com membros da produção e jornalistas para facilitar o vazamento.

A emissora ainda não se pronunciou oficialmente sobre as consequências que Anahí e sua equipe podem sofrer. A artista também não se manifestou.