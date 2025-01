Como votar no BBB 25? Entenda os votos únicos e votos da torcida

Ainda que esteja repleto de novidades, o BBB 25 manterá certos detalhes, como a votação, que pelo segundo ano consecutivo será dividida entre voto único e voto da torcida. Entenda!

Como funciona a votação do BBB 25

Na intenção de garantir uma votação mais justa, o programa seguirá com o sistema misto, que faz uma média das porcentagens dos votos únicos e dos votos da torcida. Tal sistema exige que o público realize um cadastro no site do Gshow — onde ocorrerá as votações — e informe o CPF.

Será graças ao documento informado, que o usuário terá uma limitação no voto único. Nessa opção, o telespectador poderá votar somente uma vez a cada novo paredão.

Para garantir os mutirões realizados nas redes sociais, o programa ainda disponibiliza o voto da torcida. Ainda que seja necessário o login da conta cadastrada, essa opção possibilitará que o público vote quantas vezes quiser.

Para a definição do paredão, o programa realizará uma média entre as duas porcentagens. Cada uma das duas opções de voto terá o peso de 50%.