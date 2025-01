Circuito: Nova Música, Novos Caminhos estreia com Supervão, Batata Boy

A primeira edição do Circuito - Nova Música, Novos Caminhos chega para movimentar a cena independente brasileira com uma turnê especial. De 23 a 26 de janeiro, os artistas Supervão, Batata Boy e Madre percorrem quatro cidades paulistas, apresentando-se em São Paulo (Bar Alto), Sorocaba (Asteroid), Americana (Espaço GNU) e Campinas (Bar do Zé). Os ingressos custam R$ 25 (exceto Americana, que terá entrada gratuita).

Idealizado pela produtora Vegas Cultural e com curadoria do jornalista Lúcio Ribeiro, o Circuito surge com o intuito de conectar artistas da nova cena musical com públicos de diferentes regiões, promovendo uma cultura "on the road" adaptada à realidade brasileira. Inspirado em turnês itinerantes comuns nos Estados Unidos e Europa, o projeto visa facilitar a circulação de bandas e criar novas oportunidades para a música independente no Brasil.

Os artistas da primeira edição

Supervão - A banda gaúcha acaba de lançar seu segundo álbum, Amores e Vícios da Geração Nostalgia (AVGN), um trabalho que transita entre indie e pop experimental, explorando temas como amor e nostalgia. Agora com formação ampliada, trazendo Olimpio Machado no baixo e Rafaela Both na bateria, a banda promete um show intenso e envolvente.

Supervão Imagem: Sara Tavares

Batata Boy - O cantor, compositor e produtor alagoano vem conquistando espaço na cena indie-eletrônica com seu novo álbum MAGICLEOMIXTAPE (quando vê, já foi). No Circuito, ele se apresenta acompanhado de Luiza de Alexandre, artista em ascensão no cenário alternativo brasileiro.

MADRE - Novo projeto solo de Luiza Pereira, ex-INKY, que traz influências de Radiohead, Elza Soares e PJ Harvey em um som que transita entre a melancolia e a eletrônica experimental. Seu álbum Vazio Obsceno marca seu retorno à música.

Além dos três nomes principais, a turnê conta com artistas locais em cada cidade: Natália Lebeis (SP), Ana Paia (Sorocaba), Odara (Americana) e Viúva Fantasma (Campinas).

Natalia Lebeis Imagem: David Pacheco

O conceito do Circuito

A iniciativa nasceu do desejo de criar um circuito viável para bandas independentes, oferecendo estrutura para que artistas possam circular e atingir novos públicos. "A cena musical brasileira cresceu muito nos últimos anos, especialmente com a explosão de festivais em todos os estados do país. Mas faltava esse elo essencial: criar caminhos para que bandas novas possam rodar o Brasil e se conectar com outras cenas", explica Lúcio Ribeiro.

Com um modelo de turnê estruturado, o Circuito também impacta a economia criativa, movimentando casas de shows e fortalecendo a conexão entre artistas e público. O projeto segue aberto a inscrições de novas bandas para edições futuras.

Serviço - Circuito: Nova Música, Novos Caminhos

23/1 - São Paulo - Bar Alto (@baralto) - R. Aspicuelta, 194, Alto de Pinheiros - R$ 25

24/1 - Sorocaba - Asteroid (@asteroid.bar) - R. Aparecida, 737, Vila Santana - R$ 25

25/1 - Americana - Espaço GNU (@espacognu) - R. Padre Avelino Canaza, 258, Vila Galo - Entrada gratuita

26/1 - Campinas - Bar do Zé (@bdzcampinas) - Av. Albino José Barbosa de Oliveira, 1.325, Barão Geraldo - R$ 25

Curadoria: Lúcio Ribeiro

Realização: Vegas Cultural

Inscrições: www.circuitonovamusica.com.br

Redes sociais: instagram.com/circuitonovamusica