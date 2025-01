Chico Barney: Vitória Strada vive personagem e tem mau começo no BBB 25

A atriz e participante do BBB 25 Vitória Strada parece mais viver uma personagem de novela e tem um mau início no reality show que irá estrear, avaliou o colunista Chico Barney na edição desta segunda-feira (13) do Central Splash.

Os vídeos que ela preparou, ela fez todo um 'Gavacismo' cultural, gravou com uma inteligência artificial, sei lá o que, eu estou com a sensação que ela foi para o BBB interpretar mais uma personagem.

Tá parecendo mais uma protagonista de novela da Vitória Strada, então a dica do popular entrevistado pelo Lucas Pasin é valiosa. A Vitória Strada está vivendo uma personagem até agora, nem começou o programa, eu já estou reclamando da coitada.

O colunista do UOL falou também sobre a dupla de Strada, seu amigo Mateus Pires, dizendo que espera que o participante não seja apenas um 'segurador de bolsa' da atriz.

Ela é a protagonista e ele é o coadjuvante da Vitória Strada. Essa é a impressão que eu tenho e acho que isso é problemático.

Eu espero que ele não se coloque em uma posição confortável de 'segurador de bolsa', como o Buda foi no BBB 24.

Vitória Strada entrou no BBB 25 com Mateus Pires após seu namorado, o também ator Daniel Rocha, recusar o convite para participar do reality show global.

"Eu já recebi convite, já disse não. Desta vez, queriam que eu entrasse com a Vitória, e a minha resposta [também] foi não. Gosto de ser uma pessoa misteriosa. No momento, é assim que penso minha carreira", falou Daniel em entrevista ao jornal O Globo.

'Pare de cantar': flagras, gritaria e apelo de fãs em hotel do BBB 25

Muitos fãs compareceram na porta do hotel Hilton, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde estavam confinados os participantes do BBB 25, e o colunista do UOL Lucas Pasin trouxe informações e mostrou o clima do público no Central Splash desta segunda-feira.

Aos gritos de 'Uh Uh é BBB!', dezenas de pessoas lotaram a saída do hotel para demonstrarem seu apoio aos novos participantes do reality de 2025. E teve até fã que fez apelo para Mateus não cantar durante o programa.

