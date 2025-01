BBB 25: quem ganhou mais seguidores desde o anúncio do programa?

Faltando poucas horas para o início do BBB 25, as redes sociais dos participantes confirmados no reality já estão movimentadas. Tanto os integrantes do grupo Pipoca quanto do Camarote já tiveram seus perfis no Instagram invadidos por fãs do reality.

Veja quem mais ganhou seguidor

Aline (Pipoca). Ganhou 191 mil seguidores.

Vitória Strada (Camarote). Ganhou 114 mil seguidores.

Arleane (Pipoca). Ganhou 47,9 mil seguidores.

João Gabriel (Pipoca). Ganhou 53 mil seguidores.

João Pedro (Pipoca). Ganhou 51 mil seguidores.

Mateus Pires (Pipoca). Ganhou 38,3 mil seguidores.

Gracyanne Barbosa (Camarote). Ganhou 32 mil seguidores.

Eva (Pipoca). Ganhou 29 mil seguidores.

Thamiris (Pipoca). Ganhou 28 mil seguidores.

Raissa (Pipoca). Ganhou 27,6 mil seguidores.

Vinícius (Pipoca). Ganhou 27 mil seguidores.

Renata (Pipoca). Ganhou 25.5 mil seguidores.

Edilberto (Pipoca). Ganhou 24 mil seguidores.

Camilla (Pipoca). Ganhou 21 mil seguidores.

Marcelo (Pipoca). Ganhou 19 mil seguidores.

Giovanna (Camarote). Ganhou 18 mil seguidores.

Vilma (Camarote). Ganhou 14 mil seguidores.

Maike (Pipoca). Ganhou 14 mil seguidores.

Gabriel (Pipoca). Ganhou 14 mil seguidores.

Diogo Almeida (Camarote). Ganhou 13 mil seguidores.

Diego Hypólito (Camarote). Ganhou 11 mil seguidores.

Daniele Hypólito (Camarote). Ganhou 9 mil seguidores.