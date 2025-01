BBB 25 nem começou e ninguém aguenta mais os ovos de Gracyanne

Esta é a newsletter Splash TV. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

É na noite de hoje que começa oficialmente o BBB 25. Mas, na prática, o reality show já está rolando há alguns dias, desde que os participantes foram anunciados e geraram profunda comoção nacional.

Na configuração deste ano, temos 8 duplas de pipocas e 4 camarotes. São esses últimos que mais debates estão promovendo nas redes sociais. Nas linhas a seguir, uma análise sobre os famosos e supostos famosos.

Gracyanne Barbosa e Giovanna

A musa fitness conseguiu virar assunto graças a uma temática curiosa: sua dieta de 40 ovos diários. O impasse a respeito de como fará para lidar com a escassez do alimento fez com que seu nome fosse o mais citado nesses dias que antecedem a estreia.

Mas terá que ir além dos ovos para brilhar no BBB 25. Essa narrativa, que chegou a inspirar o emoji da sua torcida, não sustentará sua permanência no longo prazo. Confesso que nem começou e eu não aguento mais essa história.

Além disso, paira uma dúvida sobre quanto tempo Gracyanne conseguirá ficar confinada. Em um vídeo preparado pela produção do programa, tanto ela quanto a irmã afirmam ter medo de se decepcionar uma com a outra caso desistam.

Vitória Strada e Mateus

A atriz se esforçou bastante na produção de vídeos com todo um conceito narrativo para encantar seus potenciais fãs no reality. Mas acredito que acabou criando uma sensação adversa: tudo parece pouco natural. Será que ela pretende viver mais uma personagem em Curicica?

Enquanto isso, sua dupla fez a festa dos internautas com seus vídeos antigos cantando standards da música pop contemporânea. Estou curioso para ver se ele atuará em nome dos próprios interesses ou se pretende ser uma peça de apoio para a amiga famosa.

Diogo Almeida e Vilma

Dentre os camarotes, Diogo é quem gerou menos debates até agora. Mas sua mãe caiu no gosto popular e existem grandes expectativas para a performance de Vilmoca, como ela aparentemente é conhecida. A dinâmica entre os dois promete ser um dos destaques da temporada.

Diego Hypolito e Daniele Hypolito

Daniele não fez uma grande participação no Power Couple, e muita gente criticou o fato da Globo ter escalado logo ela entre tantos ex-realities da Record. Mas confesso que estou intrigado, querendo saber como será a relação dela com o irmão. Pelo que entendi, ele foi o convidado pelo programa.

Há quem diga que este é o pior camarote de todos os tempos. E tem aqueles que acreditam que é o melhor da história. Por enquanto, todas as teorias coexistem em harmonia. Quanto a mim, prefiro aguardar com paciência. A verdade dos fatos começaremos a descobrir logo mais.

Voltamos a qualquer momento com novas informações.