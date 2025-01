BBB 25: Daniel Rocha diz que recusou convite para entrar com Vitória Strada

Daniel Rocha, 34, recusou convite para entrar no BBB 25 em dupla com sua namorada, Vitória Strada, 28.

O que aconteceu

Rocha explicou que já havia sido convidado para o reality, mas que agora foi chamado para entrar com Strada, e em ambas as situações ele recusou. "Eu já recebi convite, já disse não. Desta vez, queriam que eu entrasse com a Vitória, e a minha resposta [também] foi não. Gosto de ser uma pessoa misteriosa. No momento, é assim que penso minha carreira", declarou em entrevista ao jornal O Globo.

Ele admitiu que se surpreendeu com o fato de Strada ter aceitado o convite para o BBB 25. "Foi uma surpresa, conversamos muito. Ela é uma pessoa incrível, que sabe encarar as grandes oportunidades que aparecem. Somos muito confidentes um do outro, confiamos um no outro. Nossa dinâmica funciona bastante, a gente ouve a opinião do outro".

Apesar de ter recusado o convite, Rocha destacou que o BBB é uma grande vitrine, além de um desafio, e isso pode ter motivado a atriz a aceitar o convite. "O reality é uma vitrine para todos, seja Pipoca ou Camarote [...] Vitória terá o apoio e o carinho do grande público, e ela já tem uma carreira brilhante. É uma das melhores atrizes de sua geração. Ela pode ter os papéis com que sempre sonhou e que, de verdade, ela merece".

Daniel Rocha e Vitória Strada assumiram publicamente o namoro em outubro de 2023, mas mantêm o relacionamento longe dos holofotes. Para o BBB 25, que estreia nesta segunda-feira (13), a atriz vai formar dupla com o amigo Mateus Pires.