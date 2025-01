Zezé explica punção de esperma, e Domingão vira 5ª série: 'Cutucou fundo'

Zezé Di Camargo, 62, viu o palco do Domingão (Globo) se tornar uma verdadeira sala de 5ª série ao falar como "participou" do nascimento da filha Clara. A explicação do sertanejo sobre como foi a punção de esperma para a fertilização in vitro para Graciele Lacerda engravidar transformou o programa num palco de piadas de duplo sentido.

O que aconteceu

Luciano Huck, 53, puxou papo sobre como está sendo o momento de vida de Zezé por ter se tornado pai pela quarta vez. "Como é ser pai nessa altura da vida? Foi doido fazer, né?".

"Para, Luciano. Pelo amor de Deus", pediu Manu Bahtidão, 38, prevendo que a história iria render. "É segredo isso?", questionou Luciano Huck.

Zezé Di Camargo, então, abriu o jogo e relatou que sofreu para "colaborar" no nascimento da filha. "Segredo pra fazer? Foi difícil, porque quando o homem vai fazer o filho só participa na hora do bom, que é fazer o filho. No meu caso não, eu sou vasectomizado há muitos anos e tive que fazer punção. Tive que fazer punção. Tive que fazer duas, porque a primeira não deu certo. Acabou todos os..."

"Todas as pessoas que poderiam vir", completou Manu Bahtidão, arrancando risos de plateia e convidados.

Apresentador do Domingão caiu na risada ao perceber que já tinha perdido o controle do tema. "Por que puxei esse assunto? Meu Deus do céu, eu tô suando de nervoso. Não precisa contar não."

Sertanejo, por sua vez, prosseguiu com seu relato de dor com o procedimento para colher esperma direto dos testículos. "O médico falou: vamos ter que fazer mais uma, mas vai ter que ser mais profunda."

"Eita, aí cutucou lá no fundo. Foi aí que a dor veio mesmo", zombrou Manu Bahtidão. "Pega uma agulha. Escolhe um dos dois [testículos], porque tem dois", disse Zezé. "Eita, é mesmo?", riu a cantora. "Enfia a agulha lá no fundo e puxa com a seringa", completou o sertanejo.

Zezé Di Camargo concluiu a explicação dizendo que ficou andando com dificuldade por uma semana em virtude do procedimento médico. "Na hora, a gente não sente porque estava anestesiado. Durante uma semana, andei assim (imitou andar com dificuldade. Nem pensar em sexo."

Luciano Huck aproveitou a pausa de risada de convidados e plateia para mudar de assunto. Ele rapidamente convocou Ed Gama para imitar o cantor sertanejo.