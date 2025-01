Por que Sabrina Sato não participa da estreia de The Masked Singer Brasil?

Sabrina Sato, 43, não estará presente na estreia do The Masked Singer Brasil, neste domingo (12). A jurada do reality show musical da Globo estava de licença médica no período em que houve a gravação do episódio.

O que aconteceu

Motivo da ausência de Sabrina Sato: a jurada perdeu a gravação da estreia de The Masked Singer, segundo apuração de Splash, em virtude da perda do bebê —fruto da relação com Nicolas Prattes. Ela ficou de licença médica após ter um aborto espontâneo na 11ª semana de gestação.

Substituição no The Masked Singer: sem Sabrina Sato, a Globo convocou Dani Calabresa para assumir o lugar na bancada de jurados. A humorista deixou boa impressão na produção do reality musical em sua participação no especial de Natal.

Quando Sabrina Sato volta ao Masked Singer: a reportagem apurou que a jurada estará de volta na atração a partir do segundo episódio —que está previsto para ir ao ar no dia 19 de janeiro.

Como será a quinta temporada?

Quem está no palco do Masked Singer Brasil? Além de Eliana como novidade, a quinta temporada de The Masked Singer contará com o ator Tony Ramos, a comediante Tatá Werneck, a apresentadora Sabrina Sato e um convidado especial por semana no time de jurados.

Esta temporada homenageia as novelas em celebração aos 60 anos da TV Globo. Todas as fantasias remetem a personagens icônicos que marcaram a história da dramaturgia. Além disso, as apresentações musicais serão embaladas por trilhas sonoras inesquecíveis de novelas.

Quais serão as fantasias dessa temporada? Bruno Mezenga de "O Rei do Gado", Candinho e Policarpo de "Êta Mundo Bom!", Carminha de "Avenida Brasil", Catarina e Petrucchio de "O Cravo e a Rosa", Dona Lurdes de "Amor de Mãe", Foguinho de "Cobras & Lagartos", Jade de "O Clone", Jesuíno de "Cordel Encantado", Juma de "Pantanal", Nazaré Tedesco de "Senhora do Destino", Odete Roitman de "Vale Tudo", Penha de "Cheias de Charme", Ruth e Raquel de "Mulheres de Areia", Sol de "América", Tieta da novela homônima, "Tieta" e Vlad de "Vamp".