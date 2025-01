Renato Aragão comemora 90 anos em missa no Cristo Redentor

Renato Aragão iniciou as comemorações de seus 90 anos em uma missa no Cristo Redentor, no Rio.

O que aconteceu

Aragão completa 90 anos na próxima segunda (13). Ele comemorou antecipadamente seu aniversário em uma missa no Cristo Redentor, acompanhado de familiares.

Esposa prestou homenagem. Nas redes sociais, Lílian Taranto, com quem ele está em um relacionamento desde 1991, postou um vídeo subindo ao monumento com ele e a filha do casal, Lívian. Depois, publicou um carrossel com fotos do evento. "90 anos do meu ídolo. Te amo muito", escreveu ela.

Lívian postou vídeo em que canta com Renato. "Eu sempre me inspirei em você. Filha de peixe, peixinha é", afirmou narrando as imagens. A filha do eterno Didi Mocó ainda descreveu o pai como "um pouco tímido, um pouco trapalhão" —em referência a um de seus principais trabalhos na televisão.

Dia de celebrar mais um ano de vida da pessoa que eu mais tenho orgulho de dizer que sou filha. 90 anos muito bem vividos! Que honra poder celebrar com você. Te amo.

Lívian Aragão

No sábado (11), o humorista publicou um vídeo com seus cachorros nos stories. "Aqui hoje animação com os preparativos para comemorar meus 90 anos!!", escreveu ele. Na cerimônia religiosa, ele entrou na capela com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida nos braços. Ele deve receber os amigos e familiares em um brunch em casa.