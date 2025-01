Ovni no MS? O que é o objeto que aparece em vídeos e assusta moradores

Moradores do Mato Grosso do Sul registraram um objeto voador cilíndrico no céu nesta segunda-feira (6). Nas redes sociais, vários relataram estar curiosos sobre o que é o objeto flagrado. O UOL procurou um especialista para entender o fenômeno.

O que aconteceu

Objeto avistado pelos moradores tinha o formato cilíndrico e era iluminado. Formato incomum fez muitas pessoas acreditarem se tratar de "ovnis" (objeto voador não identificado) ou "alienígenas". "Já chegou o disco voador ", diz uma moradora, em um comentário nas redes sociais. "Eu vi, não é drone, é um objeto voador muito estranho. Que pena que não consegui filmar", relata outra pessoa.

Objetos, entretanto, devem ser satélites da Starlink ou um balões meteorológicos. A explicação foi dada ao UOL pelo mestre em Antropologia Social pela UFMS, Leonardo Cristian Martins.

O que foi visto nos céus de Campo Grande é um óvni, mas não necessariamente de origem extraterrestre ou um disco voador. É possível que seja um satélite da Starlink, ou então um balão meteorológico, porque os balões costumam deixar esse rastro nos céus. Leonardo Cristian Martins

Leonardo também afirma que o Mato Grosso do Sul tem uma tradição ufológica muito forte, o que explica a curiosidade dos moradores. "O caso ter acontecido ou não, ele ainda assim remete a discussões e se populariza, gera burburinho, e explode nas redes sociais."

Por mais que a gente não viva disso, como é o caso de Varginha (MG), da operação Prato e da Área 51, por mais que isso não esteja todos os dias presente na comunidade, nas cidade do MS, isso está sempre aparecendo nas discussões das pessoas, nas conversas, nos churrascos de família. Então, eu acho que é aí que mora a grande questão. É algo muito mais antropológico mesmo, uma questão muito mais da comunidade, da formação das pessoas, do dia a dia aqui, das histórias que são contadas de geração em geração, da cultura popular e da tradição. Leonardo Cristian Martins

Avistamentos históricos

Como apontado por Leonardo, o Mato Grosso do Sul possui histórico de avistamentos de "ovnis". Um dos mais conhecidos aconteceu no Estádio do Morenão, em 1982, durante partida entre Operário-MS e Vasco, e é o maior avistamento coletivo de discos voadores registrado no Brasil.

Em maio, o árbitro do jogo, José de Assis Aragão, relatou essa experiência ao UOL, no terceiro episódio da série História da Bola. "O jogo está correndo normal, e de repente tem uma luz clara. (...) Todo mundo começou a olhar para cima." Contou. Quando a luz sumiu, o jogo continuou.