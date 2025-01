Meghan Markle adia série na Netflix por incêndios em Los Angeles

Meghan Markle, 43, pediu o adiamento de sua série na Netflix devido aos incêndios em Los Angeles.

O que aconteceu

A atriz e o streaming entraram em consenso sobre adiar o novo programa. A decisão foi comunicada no Tudum, site oficial da Netflix dedicado aos fãs.

"Com Amor, Meghan" tem previsão de estrear em 4 de março. Anteriormente, a produção estava programada para ser lançada em 15 de janeiro.

Sou grata aos meus parceiros da Netflix por me apoiarem no adiamento do lançamento, enquanto nos concentramos nas necessidades daqueles afetados pelos incêndios florestais no meu estado natal, Califórnia. Declarou a duquesa de Sussex neste domingo (12)

O príncipe Harry e Meghan Markle abriram sua casa para os amigos. Segundo o jornal The Telegraph, o casal deixou a propriedade à disposição dos conhecidos que foram prejudicados pelos incêndios.

Mais de 5 mil moradias - inclusive de famosos - foram destruídas pelos incêndios desta semana no estado da Califórnia. Paris Hilton, Anthony Hopkins, Adam Brody e Jeff Bridges foram algumas das celebridades que tiveram suas residências consumidas pelas chamas.