Júlia Gomes nega suposto beijo em Luciana Gimenez: 'Momento de amigas'

Júlia Gomes, 22, postou vídeo no TikTok se pronunciando sobre seu suposto beijo com Luciana Gimenez, 55, que viralizou neste domingo (12).

Na rede, Júlia nega que as duas estavam se beijando e sim que foi uma "notícia tirada de contexto". Chamando de "fake news", ela afirma que foi só um momento de amigas, e só estava perto de sua amiga para fofocar.

No vídeo original, é impossível cravar que é Luciana Gimenez com Júlia. No seu TikTok, a jovem atriz também não cita o nome de Gimenez, deixando isso em aberto.

O Splash entrou em contato com a assessoria de Luciana Gimenez e o espaço continua aberto para posicionamento.

"Eu estava pertinho dela, porque estávamos tendo um momento de amigas, a gente se conhece há muito tempo. É muito triste ver que as pessoas querem distorcer as coisas", explicou Gomes.

A atriz também afirmou que se houvesse acontecido mesmo o beijo, ela não teria problema em admitir. Segundo Júlia, as duas só estavam próximas porque estavam fofocando sobre "coisas da vida".

"Fico chateada com as coisas que tiram de contexto". Júlia falou que a situação foi tirada de contexto, mas, que decidiu se explicar no TikTok porque se sente muito próxima de sua audiência.