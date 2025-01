Incêndios em Los Angeles destroem mansão de astro de 'Dawson's Creek'

Joshua Jackson, 46, teve sua casa destruída pelos incêndios de Los Angeles.

O que aconteceu

A mansão do astro de "Dawson's Creek" era avaliada em US$ 2 milhões (mais de R$ 12 milhões na cotação atual). Localizada em Topanga Canyon, Pacific Palisades, foi destruída pelo fogo, exceto partes do quintal e da piscina.

O incêndio em Pacific Palisades começou na manhã de 7 de janeiro. Conforme o Daily Mail, casas, igrejas e escolas foram acometidas pela tragédia.

A catástrofe tem se alastrado por Los Angeles. As propriedades de Ben Affleck, Anthony Hopkins, Tom Hanks, Paris Hilton e outras celebridades também foram afetadas pelos incêndios. Até o momento, 11 mortes foram confirmadas.