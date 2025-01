Isabel Veloso celebra vida do filho prematuro: 'Duas semanas do nosso Tutu'

Isabel Veloso comemorou as duas semanas do filho Arthur, que nasceu prematuro, no dia 29 de dezembro. O parto foi antecipado por causa da evolução do câncer da influenciadora.

O que aconteceu

Isabel postou atualizações do bebê. "Bom dia, hoje faz duas semanas do nosso Tutu", escreveu na publicação. No sábado (11), ela gravou um vídeo contando que já tirou os pontos da cesárea. "Foi bem dolorido, mas tirou e está bem bonita a cicatriz. Nem é pela estética, é no sentido de não infeccionar."

Marido disse que bebê tem boa evolução. Em uma postagem nos stories, Lucas Borba deu bom dia aos seguidores e contou que o filho fez cocô no colo de Isabel e piscou para uma enfermeira. "Segue estável, lindo e forte. Isso mostra um bom desenvolvimento."

Na última quinta (9), ele afirmou que a esposa estava tendo dificuldades para amamentar. "A parte da amamentação está sendo difícil. Na UTI não existe bombinha. E ordenhar na mão está sendo algo difícil. 30 ml está sendo algo doloroso, e estamos indo quatro vezes ao dia", contou. Neste sábado, em seus stories, Isabel mostrou que conseguiu extrair 100 ml de leite.