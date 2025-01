Influencer demite personal após ele comer fast food: 'Precisa dar exemplo'

A influenciadora digital Ravena Hanniely, 23, demitiu seu personal trainer após flagrá-lo comendo fast food.

O que aconteceu

Como aconteceu o flagrante? A influenciadora digital relatou que chegou para o cumprir a rotina de treino e encontrou o personal comendo um hambúrguer de uma famosa rede de fast-food.

Quando cheguei para treinar vi ele comendo um lanche do McDonald's, como que uma pessoa que preza pelo bem estar e pela saúde das pessoas come uma coisa assim tão industrializada? Foi aí que resolvi que não daria mais para mim. Ravena Hanielly, em postagem nos stories do Instagram

Motivo da demissão: a jovem abriu o jogo e explicou que o flagra foi o estopim por já ter notado que o profissional estava ganhando peso.

É uma questão de credibilidade. Como alguém que afirma priorizar a saúde e o bem-estar pode comer algo tão processado?

Ela decidiu mudar de personal trainer por entender que um profissional que não cuida da saúde não pode ser levado a sério. "Um profissional de fitness precisa dar um exemplo de saúde, o que influencia diretamente a confiança depositada nele por seus clientes", concluiu.