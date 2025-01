Filtro do Instagram vai acabar? Meta faz mudança radical no app esta semana

A partir de terça-feira (14), o Instagram descontinuará todos os filtros desenvolvidos por terceiros, incluindo os de joguinhos e os de beleza. Apenas os filtros criados pela Meta permanecerão disponíveis.

O que aconteceu

O anúncio sobre o fim dos filtros de terceiros foi feito em agosto de 2024. À época, o Instagram informou que desativaria a plataforma Spark, utilizada por criadores e marcas para desenvolver aplicações e filtros de realidade aumentada — tecnologia que mescla elementos digitais com o mundo real.

Com o encerramento da plataforma Spark, os filtros de criadores independentes e marcas deixarão de ser oferecidos. Apenas os filtros desenvolvidos pela própria Meta estarão disponíveis nas suas plataformas. Após 14 de janeiro de 2025, filtros de terceiros serão desativados no Instagram, Messenger e Facebook.

Quando lançamos a plataforma há sete anos, a realidade aumentada era uma novidade para a maioria dos usuários. Desde então, a imaginação, inovação e criatividade de nossa comunidade de criadores de RA expandiram o alcance da tecnologia para centenas de milhões de pessoas nas plataformas da Meta

Nota da Meta sobre o fim dos filtros, em agosto de 2024

Não custa lembrar que, apesar da remoção do Instagram, as pessoas poderão aplicar filtros usando outros apps. A grande mudança é que os filtros de terceiros não estarão mais disponíveis para uso dentro do app.

Empresa não dá detalhes sobre razão do fim dos filtros. Diz apenas que decisão "é parte de esforços para focar em produtos que vão atender melhor às necessidades futuras de nossos consumidores e clientes corporativos".

Repositórios de filtros da página do Instagram Imagem: Reprodução

Filtros de realidade aumentada foram lançados inicialmente em 2017 no Instagram. A funcionalidade foi "copiada" do Snapchat, assim como os stories. De acordo com a Meta, mais de 600 mil pessoas, de mais de 190 países, criaram filtros na plataforma.

Para achar os filtros oficiais da Meta, basta acessar o perfil do Instagram ou do Facebook na rede social. Na sequência, toque no ícone de três estrelas e navegue pelos filtros disponíveis.

Críticas aos efeitos

Criadores de filtros criticam o fim do recurso. Em página do Facebook com discussão sobre o assunto, o criador Antônio Augusto Almeida, por exemplo, diz que gastou horas desenvolvendo um filtro a pedido de uma clínica de saúde, e que agora não receberá mais pelo trabalho, já que a função será descontinuada. Outros criadores publicaram no grupo dizendo que o fim estava próximo e pedindo para que a empresa não acabe com o "Meta Spark Studio" [a ferramenta que permite criar e publicar filtros].

Filtros de beleza passaram a ser alvo de escrutínio. Em 2019, o Instagram informou que removeria filtros de stories que simulavam procedimentos estéticos e cirurgias plásticas. Em setembro de 2022, uma matéria do jornal norte-americano New York Times citava como os filtros de redes sociais estavam causando uma "obsessão pela simetria facial" e levando as pessoas a fazerem procedimentos estéticos para ficarem parecidos com os filtros.

Tiktok restringiu filtros para quem tem menos de 18 anos

Em novembro de 2024, a plataforma anunciou que restringirá o uso de alguns efeitos de aparência para usuários com menos de 18 anos. Essa restrição será implementada globalmente, ao longo dos próximos meses, confirmou o TikTok ao UOL.

Informações sobre como um efeito pode mudar a aparência também serão fornecidas. O TikTok também promete realizar ações para conscientizar os criadores de filtros sobre como alguns efeitos podem causar consequências não intencionais.

Essas ações foram tomadas após uma pesquisa encomendada pelo TikTok. O relatório final, chamado "Sem filtro: o papel da autenticidade, pertencimento e conexão" (tradução livre), revelou percepções "sobre o uso de efeitos pelos adolescentes e o impacto que isso tem no seu senso de identidade", afirmou nota da plataforma.

Os pais e os próprios adolescentes se mostraram preocupados com os efeitos da aparência. Também apontaram que, muitas vezes, não é possível perceber que um conteúdo foi alterado.

* Com informações de reportagem publicada em 29/11/2024.