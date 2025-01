Ex a bordo e somente água no palco: o que rolou no navio da Ana Castela

Atraca neste domingo (12), em Angra dos Reis (RJ), o primeiro cruzeiro da Ana Castela, que navegou por quatro dias, zarpando de Santos (SP), com cerca de 5.000 passageiros a bordo, entre eles muitas crianças. Entre os convidados da Boiadeira, estava Gustavo Mioto, com quem terminou namoro recentemente.

O que rolou

Ana Castela participou dos shows de João Gomes e Eduardo Costa e chamou para o palco em sua apresentação a dupla Zé Neto & Cristiano Imagem: Webert Belicio/AgNews

Durante três noites, Ana Castela comandou pela primeira vez um navio só dela. Além de shows da Boiadeira todos os dias, os passageiros puderam curtir performances de Zé Neto & Cristiano, João Gomes, Eduardo Costa, Luan Pereira e de seu ex, o cantor Gustavo Mioto.

Ana Castela dividiu o palco com quase todas as atrações. Ela participou dos shows de João Gomes e Eduardo Costa e chamou para seu próprio show a dupla Zé Neto & Cristiano.

Os fãs que esperavam situações como as do programa De Férias com o Ex acabaram se decepcionando. O momento, digamos, mais estranho foi quando Ana Castela acompanhou o show de Mioto da plateia, e não cantando com ele no palco, como fez com outros convidados.

Ana Castela assistiu da plateia ao show do ex, Gustavo Mioto, no navio Imagem: Brazil News

Durante a apresentação, Gustavo Mioto cantou "Fronteira", uma música romântica que ele gravou com Ana Castela, e cenas do dia da gravação foram exibidas no telão. Ana foi vista filmando a apresentação em alguns momentos e parecia estar animada. A participação especial no show de Mioto ficou com astro do piseiro João Gomes.

Gustavo Mioto ganha abraço de João Gomes em show no navio da Ana Castela Imagem: Leo Franco/AgNews

Sem álcool

Outra coisa que chamou a atenção foi a ausência de bebidas alcoólicas durante os shows. No palco de Eduardo Costa, apenas copos de água; Zé Neto & Cristiano, conhecidos por muitas letras que falam de bebedeira, também mantiveram a linha.

Segundo os artistas, a opção pela abstemia e sobriedade foi em respeito às centenas de crianças que tomaram o cruzeiro. A Boiadeira é um dos grandes ídolos da criançada atualmente.

Conhecidos por letras que estimulam o consumo de álcool, Zé Neto & Cristiano só beberam água em show no navio de Ana Castela Imagem: Leo Franco/AgNews

Casal apaixonado

Se, por um lado, o relacionamento de Ana e Gustavo naufragou, os planos de casamento do melhor amigo da sertaneja, o cantor Luan Pereira, vão de vento em popa. O sertanejo pediu a mão da namorada, a influencer Maria Eduarda Corrêa, com quem ficou noivo no Réveillon.

Maria Eduarda assistiu ao show do noivo, Luan Pereira, do palco Imagem: Leo Franco/AgNews

O casal já prepara os planos para o casório, ainda sem data marcada. Para a revista 'Contigo!', Luan revelou que ele e Maria Eduarda já começaram a pensar no grande dia. "Então, a gente essa semana... tava no êxtase do pedido lá e a gente começou a conversar nesta semana. Temos conversado muitas coisas, temos conversado locais, o estilo, o negócio", explicou.

Boiadeira no CarnaUOL 2025

Ana Castela desce até o chão em show de despedida de seu navio, no sábado (11) Imagem: Leo Franco/AgNews

